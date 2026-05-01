三井不動産とディー・エヌ・エーは、4月27日から日本橋室町エリアにて、AR(拡張現実)アプリ「アルプラ」を用いた体験型ミステリーイベント「日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火」を開始した。期間は2027年3月30日まで。日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火同イベントは、DeNAが開発した位置情報とARが融合した回遊型リアル体験アプリ「アルプラ」内の期間限定イベントとして開催する。位置情報とAR技術を融合させ、現実の街