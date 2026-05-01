農林水産省公式から問題です。とある植物の名前ですが、何と読むのかご存じでしょうか (@MAFF_JAPANより引用)「虎」に「杖」と書く植物、分かりますか? この問題に、SNSでは「と、とらづえ…」「トラツエ!!」「タイガーステッキ!!!!!!!!!!!!!」といった回答が。「虎」のイメージが強すぎて、なかなか難しいようですね。しかし、一方で「読めるに決まっとるwww」「いたどり。またの読み方を『ブラザー』」「呪術勢がめっちゃ食いつ