都市部の住宅街でデータセンター（ＤＣ）の建設を進める事業者と住民の間で、摩擦が生じる事例が相次いでいる。生成ＡＩ（人工知能）の普及で世界的に需要が高まる一方、国内では規制が追いついていないためだ。東京都が独自の指針を策定するなど共生に向けた模索も続くが、専門家は法整備の必要性を指摘する。（松下聖）秘匿性「巨大ＤＣ建設を強行するな！」。東京都日野市のＪＲ日野駅前に４月、のぼりを携えた地元住民らが