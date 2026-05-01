お笑いコンビ・マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』に出演。村上が、妻で踊り手・いとくとらが双子を出産したことを報告するも、野田が事前に芸人仲間から知らされていたことを明かした。【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました