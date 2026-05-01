占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年5月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／正位置】「月」の正位置は、物事が明るみになることを意味します。今月は、難しいと思っていたことの解決策が見つかる兆しがあります。ただし、独りで取り組むのではなく、誰かと協力することでよりうまく進められるでしょう。【ラッキーカラー