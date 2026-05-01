明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【俳優・歌手部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：北川景子2位は、俳優の北川景子さんでした。落ち着いた立ち振る舞いや「優しい」イメージが支持され、寄り添いながら支えてくれそうな上司として選ばれました。産後復帰後も第一線で活躍を続ける