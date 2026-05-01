占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年5月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：恋人（The Lovers）／正位置】「恋人」の正位置は、ファンや協力者が増えることを示します。今月はあなたを応援してくれる人や、協力者が増える1カ月となりそうです。ただし気持ちが浮かれて、自身のやるべきことを見失わないよう注意しましょう。【ラッキーカラー