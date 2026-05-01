今年3月に県立高校を卒業した人の就職内定率が、人手不足を背景に依然高い水準を維持していることが三重県教育委員会のまとめで分かりました。県教育委員会のまとめによりますと、今年3月に県立高校を卒業した約1万人の内、就職を希望していた人は約3割にあたる2863人でした。この内、3月末までに就職が内定したのは2840人で、就職内定率は99．2％と前の年の99．3％をわずかに下回りましたが、依然として高い水準を維持しています