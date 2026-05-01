占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年5月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／逆位置】「女教皇」の逆位置は、愛情が高まることを示します。今月は、気になる推しができるなど、趣味を楽しめる兆しがあります。ただし、ハマりすぎてお金や時間を使いすぎないように注意。無理のない範囲で応援しましょう