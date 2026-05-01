陝西省宝鶏市の宝鶏先秦陵園博物館によると、秦公1号大墓の陪葬車馬坑における2026年度の考古学的発掘調査が28日に始まった。5回目の発掘調査で、発掘面積は500平方メートルを予定している。考古学の専門家によると、この陪葬車馬坑は秦国の車馬制度や構造、葬送文化を研究する上で重要な実物資料で、高い研究価値を有する。車馬坑は秦公1号大墓の副葬坑で、1977年に発見された。全長87．6メートル、幅20メートル、深さ14．5メート