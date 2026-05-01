国内外で活躍するアーティストによる、「光」をテーマにしたアート作品展がいま、三重県伊賀市にある旧崇広堂で開かれています。伊賀市は国の伝統的工芸品、伊賀焼の産地として知られていますが、市民に陶芸だけでなくガラスを始めとする工芸作品に触れてもらおうと、伊賀市文化都市協会が定期的に開いているものです。今回は、国内外で活躍するガラス作家を中心に20代から70代までの42人が制作した160点が展示されています。「光