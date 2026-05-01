占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年5月の運勢を占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】「節制」の逆位置は、バランスを正すことを促します。今月は、自分のルーティンを見直すのに適した1カ月です。好きなことまで無理に変える必要はありませんが、これまで止められなかった習慣を手放せる兆しがあります。【ラ