冬眠が明けたクマの目撃が全国で相次ぐ中、今年1月以降、三重県内でも東紀州地域を中心にクマの目撃情報などが15件寄せられています。目撃情報の多くが山林や登山道で確認されていて、三重県は大型連休の期間中に登山に出かける際は単独行動を避けるよう注意を呼びかけています。三重県によりますと、今年1月以降、県内ではツキノワグマの出没が去年より8件多い15件確認されています。市町別では熊野市、尾鷲市、紀北町でそれぞれ4