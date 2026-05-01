アストン・ビラのウナイ・エメリ監督が、VARに対して怒りを爆発させた。現地４月30日に行なわれたヨーロッパリーグ（EL）準決勝の第１レグで、ビラは敵地でノッティンガム・フォレストと対戦し、０−１で敗戦。この試合でのある判定に、指揮官は納得ができないようだ。英公共放送『BBC』は「『どこにいるんだ？ ワオ。本当に、本当にひどい』――エメリの驚くべきVARへの怒り」と題した記事で、その詳細を報じている。問題