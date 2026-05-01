2026年5月1日、北海道余市町黒川町19丁目にある2階建てのアパートで火事がありました。1日午前2時40分すぎ、付近住民から「向かいのアパートが燃えている」と消防に通報がありました。火は通報からおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、アパートの内部を全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察は2階に住んでいた70代の男性と連絡が取れていないことから、遺体がこの男性である可能性