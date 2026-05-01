三井不動産レジデンシャルと三井不動産は、中野駅北口で推進してきたミクストユースプロジェクト「パークシティ中野」が、4月25日に竣工したことを発表した。パークシティ中野 全体外観約20年に及ぶ再開発を経て誕生した同街区は、全807邸の住宅棟「ザ タワー エアーズ / ブリーズ」と、オフィス棟「中野M-SQUARE」で構成する。5月29日には、商業ゾーンのグランドオープンと街びらきを予定している。敷地配置同事業は「都市と自然