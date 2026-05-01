元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が1日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を運んで焼却するなどしたとして、死体損壊容疑で同園勤務の市職員の男（33）が逮捕された事件について言及した。道警は、焼却炉の中で妻の遺体の一部を発見した。道警によると容疑を認めている。市関係者によると、容疑者は飼育員。逮