お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が4月30日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）について言及した。矢作は「今週は日村さんのニュースが衝撃ですよね。バナナマンとおぎやはぎといったら、カルテットといってもいいぐらい一緒にずっとやってきたんで。相方がちょっと具合が悪くなっちゃったみたいな感覚