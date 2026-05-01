バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「【CTM抽選販売】METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員抽選販売を実施。受付期間は2026年5月12日(火)16時〜5月17日(日)23時で、2026年5月18日(月)当選発表、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「【CTM抽