夏季営業が始まった旭山動物園＝1日午前、北海道旭川市北海道旭川市の旭山動物園は1日、夏季営業を始めた。道警は4月30日、園内の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして死体損壊容疑で、同園勤務の市職員鈴木達也容疑者（33）を逮捕。逮捕に先立ち、道警が任意の事情聴取を始めたことから、園は同29日を予定していた営業開始を先送りしていた。市によると、現場検証が続く間は、焼却炉の周辺を立ち入り禁止区域にする。道警は、園