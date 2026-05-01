【バンクーバー共同】4月30日にバンクーバーで行われた国際サッカー連盟（FIFA）の総会で、インファンティノ会長は6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のチケット申し込みが5億件に達したと明らかにした。W杯のチケットを巡っては、高額な価格設定にファンから批判が噴出していた。総会後、FIFAのグラフストロム事務局長は記者団に「チケットの価格帯は幅広い。安い物もあれば、高い物もある。これが北米市場の現実