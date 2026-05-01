◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が日本時間1日までに米リング誌のインタビューに応じ、2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）vs前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（