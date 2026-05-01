お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が4月30日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方矢作兼（54）とともに生出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）の妻、神田愛花（45）の言葉を明かした。矢作は「今週は日村さんのニュースが衝撃ですよね。バナナマンとおぎやはぎといったら、カルテットといってもいいぐらい一緒にずっとやってきたんで。相方がちょっと具