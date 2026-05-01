お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の妻・いとくとら（いくら）が１日、インスタグラムで男女の双子を出産したことを報告した。いとくとら（いくら）は「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と報告し「２人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第１子女の子は２７００ｇ越え、第２子の男の子は３０００ｇ越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」と合計５７０