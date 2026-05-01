元Berryz工房の夏焼雅（33）が1日までにインスタグラムを更新。所属事務所アップフロントクリエイトを退所し、今後はフリーで活動することを報告した。夏焼は「本日をもちましてアップフロントクリエイトを退所いたします」と報告し、関係者らに感謝。「ハロー!プロジェクトキッズの頃から考えるとデビューして20年以上！！自分でもびっくりです」と振り返り、「ハロー!プロジェクトに加入してたくさんのことを学ばせていただき心