三井ショッピングパーク ららぽーと沼津は、2026年中に約20店舗を刷新する初のリニューアルを行う。静岡県初出店となる「OSHMAN'S」や「ANKER store」をはじめ、GWまでに10店舗が順次オープンする。ららぽーと沼津 リニューアル4月25日〜5月10日は、「レゴサッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ」を開催。5月2日〜6日には、ミニトロフィーやオリジナルユニフォーム作りを無料で体験できる。レゴサッカーイベント in ららぽーと