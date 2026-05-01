トイ・ストーリーが日本に上陸してから30年。おもちゃよりもタブレットを手にする子が多くなったこの時代に、待望のシリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』が7月3日に公開されることに。どんなストーリーが展開されるのかとっても楽しみです!そして、本作公開を記念して、7月10日には一番くじにも「トイ・ストーリー5」が登場。このほど、A賞とC賞のビジュアルが公開され、SNSで注目を集めています。⭐+-----------+⭐一