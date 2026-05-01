世界的なモビリティ・デリバリープラットフォームであるUberによる年次製品発表イベント「GO-GET 2026」が米国時間の4月29日、ニューヨークで開催されました。本記事ではその詳細をレポートします。これまで「移動(GO)」と「デリバリー(GET)」の2本柱で成長してきたUberが、今回新たに掲げた柱は「旅(TRAVEL)」です。CEOのダラ・コスロシャヒ氏はイベントの冒頭でステージに立ち、次のように語りました。Uberが毎年新しいプロダク