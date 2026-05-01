三井住友信託銀行は4月28日、住宅ローン返済と資産形成についての調査結果を発表した。調査は2026年1月、全国の18〜69歳(関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く)5,958名を対象にインターネットで行われた。○ライフプランの策定と資産形成への取組みまず、資産形成の土台となるライフプランの策定状況を確認した。住宅ローンの借入時期が直近であるほど、ライフプランを「立てている」「ある程度立てている」と回答す