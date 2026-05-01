もしあなたがカラスの巣を見つけてしまったら…攻撃されない適切な対処法とは 自宅に招待？絶対にお断りです！ カラスは木の上に巣を作ります。送電鉄塔の上に作ることもありますが、一番好きなのは木の上です。地域によっては電柱に作る例も多いのですが、全国的にはそれほど一般的ではありません。巣は直径50～60センチくらいの皿形で、木の枝を組み合わせてあります。ただし、クチバシと足だけで枝を折り取るのは時間