うるおい肌に欠かせないセラミドって何？ かさかさ肌が『週１こんにゃく』でうるおう 美肌に欠かせない成分の「セラミド」。健康的な肌を保つための皮膚のバリア機能に必要なこの成分は、化粧水などに入っていることで知っている人も多いと思いますが、実は身近な食品からとることもできます。その筆頭が、超低カロリーでおまけに値段もお手頃なミラクル食材こんにゃくです。 こんにゃくには、セラミドの原料になる「