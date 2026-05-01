ドル円理論価格1ドル＝158.96円（前日比-0.32円） 割高ゾーン：159.90より上 現値：157.11 割安ゾーン：158.03より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/30159.28 2026/04/29159.71 2026/04/28159.49 2026/04/27159.33 2026/04/24159.51 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動