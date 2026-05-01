元男闘呼組で俳優の岡本健一が1日、リズメディアグループの「株式会社リスと葡萄」と専属エージェント契約を締結したことを発表した。【写真】父・岡本健一とのエピソードを明かした岡本圭人岡本は現在、Rockon Social Clubのメンバーとして音楽活動も精力的に行なっている。同社は発表で、本契約により「エンターティナーとしての活動の幅を更に広げ、良質なエンターテイメントをお届けできるよう全面的にバックアップをして