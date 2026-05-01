実業家の溝口勇児氏（41）が1日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの3ショットを披露した。「世界で頑張ってる後輩二人」と書き出すと、自身とモデル・俳優の大平修蔵、モデルでDJとしても活動する井上ヤマトの3ショットをアップした。「年長者のおれも背中見せられるように頑張るよー」と決意を記した。溝口氏の投稿に、フォロワーからは「かっこいい」「笑顔が増えた溝口様を拝見出来て何よりです」「素敵