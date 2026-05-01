2016年1月、全豪オープン男子シングルス準々決勝でプレーする錦織圭＝メルボルン（共同）決して体格には恵まれていなかった。しかし、錦織には、それを補って余りある強烈なリターンや、硬軟織り交ぜた絶妙なショットを支える俊敏さを持っていた。「フットワークという武器がある」との自負を胸に長く世界のトップ選手たちに対抗してきた。13歳で米フロリダ州の名門アカデミーにテニス留学した。2008年には松岡修造に続く日本