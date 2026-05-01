◇ア・リーグブルージェイズ−ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続4番で先発出場し、0−0の4回無死先頭打者の第2打席は左飛だった。初回の第1打席は四球。過去2戦連続V打と好調の背番号7は、13連戦の7戦目。前日のV打後には「しっかり捉えられて良かった。走者を還そうと思って立っている」と声を弾ませていた。一発が飛び出せば、4