タレントの内村光良が5月1日、NHK総合『あさイチ』（月〜金曜・午前8時15分）に生出演した。6年ぶりの登場となり、MC陣との軽妙なやり取りでスタジオを盛り上げた。【写真】生放送に登場した”大物ゲスト”内村は番組冒頭、MCを務める鈴木奈穂子アナウンサーとの生放送前のやり取りを明かし「本番20分前に私服だったんです。俺、びっくりして。生放送慣れ、すごいよね」と驚きを口にした。これに鈴木は「一気にそっからスイッ