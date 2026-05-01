【ローソン】に、ちょっぴりぜいたくな気分になれそうなパンの新商品が登場しているもよう。ちょっぴり甘いケーキの要素を感じさせるパンやバターが豊かに香るパンを朝食として選べば、朝から気分がグッと上がりそう。今回は、クリームが入ったスイーツ系パン等、朝食に華やぎを加えてくれる新作パンをご紹介します。ぜひ、コンビニで朝食を選ぶ際の参考にしてみてください。 濃厚チーズクリ