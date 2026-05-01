巨人の大勢投手が１日、ジャイアンツ球場で甲子園に行かない残留先発投手とともに練習を行った。１日から１軍本隊は甲子園で阪神戦に臨むが、大勢は甲子園には向かわず、ジャイアンツ球場で体を動かした。大勢は４月２９日の広島戦（東京ドーム）からコンディション不良で登板を回避。３０日の広島戦の試合もベンチ入りはしたが、試合前練習でグラウンドに出てきておらず、阿部監督は「今日はいけないって判断したので」と説明