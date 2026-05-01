記事ポイント文化財活用センターと大塚オーミ陶業が、複製品を使った文化財理解促進プロジェクトを始動します2026年度は、重要文化財「遮光器土偶」の複製品製作が予定されています触れる鑑賞や出張授業、視覚特別支援学校向け教育プログラムの開発につながります国立文化財機構の文化財活用センター〈ぶんかつ〉と、大塚オーミ陶業が「複製を用いた文化財の理解促進プロジェクト」を開始します。本物に近い鑑賞体験をめざした複製