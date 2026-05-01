シンガポールで、フランスの10代の青年が飲料自販機のストローを舐めた後に再び自販機に戻す動画をソーシャルメディアに投稿し、処罰を受ける危機に直面した。4月30日（現地時間）、AP通信などによると、フランス青年ディディエ・ガスパール・オーウェン・マクシミリアン被告（18）は24日、器物損壊および公的秩序妨害の容疑で起訴された。マクシミリアン被告は3月12日、あるショッピングモールでオレンジジュース自販機のストロー