記事ポイント入船鋼材株式会社が営業部門にSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入します商談後の入力負担を減らし、訪問後3日以内の報告ルールの定着につながっています新人の商談後の復習や、組織全体の営業力向上にも活用されていますベルフェイスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の導入事例を発表します。鉄鋼専門商社の入船鋼材で、営業報告の入力負担を減らしながら、Salesforceに蓄積する商談デー