金価格が高騰する中、成田空港で金密輸の摘発数が急増している。東京税関成田税関支署が発表した１〜３月の摘発数は３３件（３３人）。押収量は２０２５年の１年間分（約３１キロ）を大きく上回る約４６キロ（１２億円相当）となっている。発表によると、摘発された３３人は全員が香港国際空港から来た外国人旅客。このうち３０人が粉状にした金をラップや避妊具で包み、体内に入れて密輸しようとする手口だった。２・７キロの