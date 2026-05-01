株式会社TBSホールディングスは、韓国を代表するエンターテインメント企業であるCJ ENM Co., Ltd、および国内最大級の動画配信プラットフォームを運営する株式会社U-NEXT HOLDINGSとの間で、「グローバル水準の作品の企画・開発から、IPの各種展開までを一気通貫で担う」ことを目的とした合弁会社「株式会社StudioMonowa（スタジオモノワ）」設立に関する締結式のセレモニーを4月30日ソウルのCJ ENMセンターで実施した。【写真】