きょう未明、東京・大田区の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察は、亡くなったのはこの家に住む70代の男性とみて、調べを進めています。きょう午前1時50分ごろ、大田区東六郷で「家が火事です」と目撃者から通報がありました。警視庁などによりますと、2階建ての住宅から火が出て周囲の建物4棟に燃え広がり、合わせて320平米が焼けたということです。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、火元とみ