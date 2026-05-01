ハナマルキは海外市場向け「液体塩こうじ」の展開を強化する。リブランディングを実施し、ラベルデザインを刷新。500㎖タイプに加え、210㎖小容量タイプ2品も投入した。3月上旬に米国で開かれた健康・オーガニック関連の展示会に出展。レストラン向けなどの業務用市場に加え、米国を皮切りに家庭用市場、量販店での販売にも本格参入する。同社は今回、海外市場向け商品のラベルデザインを刷新。欧米でトレンドと