きょう（1日）午前8時半ごろ、瀬戸中央道の早島インター付近で大型トラックが燃えていると通報がありました。 【画像を見る】黒煙を上げて炎上する大型トラック この火災の影響で、午前9時現在、瀬戸中央道の早島ICと水島ICの間の上下線が通行止めになっています。 警察によりますと、午前8時29分、早島料金所の職員から「大型トラックのヘッド部分から出火している」と通報があったということです。現場は、瀬戸中央自動