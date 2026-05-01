山形県内でクマの目撃が相次いでいます。先月29日の未明には上山市の住宅地でクマ1頭が目撃されました。TUYに、そのクマを目撃した人から映像が寄せられました。 【写真を見る】【動画】夜中の上山市住宅地にクマ住民が捉えたクマの姿橋の上から川を見ると、うごめく黒い物体が…（山形） 少し暗くて見づらいですが・・・よくみると、川に沿うように動く黒い塊が。クマです。 投稿者は橋の上から静かに携帯で録画しますが・