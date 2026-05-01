愛媛県の北東部、今治市の桜井地区に位置する湯ノ浦温泉は、豊かな自然と海に囲まれた穏やかな温泉郷です。四国初の国民保養温泉地としての誇りを持ち、古くは光明皇后（光明天皇ゆかりとも）が愛したという伝説も残っています。エリア内には、瀬戸内の水軍浪漫を感じさせる「汐の丸」などのおしゃれなホテルのほか、水着で楽しめるプールゾーンを備えた「クアハウス今治」もあり、単なる湯治に留まらないリゾート体験を提供してい