俳優の速水もこみちさんは4月30日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝福し、キスをする写真を公開しました。【写真】速水もこみちが愛犬にキス「ぽてん1歳お誕生日おめでとー!!」速水さんは「My son!!ぽてん1歳お誕生日おめでとー!!」とつづり、1枚の写真を投稿。バースデークラウンをかぶり、黒いリボンを着けた愛犬を抱っこし、キスをする自身の姿です。愛情たっぷりの表情が印象的で、大切に育てていることが伝わって